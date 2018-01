Les États-Unis veulent développer de nouveaux types d'armes nucléaires

Washington — Le ministère américain de la Défense veut réexaminer son arsenal nucléaire et développer un nouveau type d’armes à la puissance limitée, qui fait craindre aux experts une relance de la prolifération et un risque plus élevé de conflit nucléaire. Cette proposition apparaît dans une version préliminaire de la nouvelle « Nuclear Posture Review » que le Pentagone doit publier en février. Elle rompt avec la vision de l’ex-président Barack Obama, qui en 2009, à Prague, avait appelé à l’élimination de toutes les armes nucléaires. Estimant que la situation mondiale est aujourd’hui beaucoup plus complexe qu’en 2010, date de la publication de son dernier examen du dispositif nucléaire, le Pentagone conclut que les États-Unis doivent aligner leur posture nucléaire sur « l’évaluation réaliste » des menaces auxquelles ils font face, émanant notamment de Corée du Nord, de Russie ou de Chine.