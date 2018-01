Contexte empoisonné pour les tractations sur l’immigration aux États-Unis

Washington — Les perspectives d’un compromis entre républicains et démocrates sur l’épineux problème de l’immigration semblaient sombres dimanche aux États-Unis, les discussions déjà difficiles devant désormais se dérouler dans un contexte empoisonné par une controverse mondiale liée au président Donald Trump.

« DACA est probablement mort », a lancé M. Trump sur Twitter, faisant référence au programme d'action différée pour les arrivées d'enfants (DACA), créé sous Barack Obama pour permettre à 690 000 jeunes immigrés de travailler et d’étudier aux États-Unis en toute légalité.

DACA is probably dead because the Democrats don’t really want it, they just want to talk and take desperately needed money away from our Military.