«Hashtag» mirages

Elle n’avait pas fini de livrer son discours senti et flamboyant que déjà le hashtag #Oprah2020 se propageait comme une traînée de poudre. Il n’était pourtant nullement question de présidence des États-Unis. Pas grave. Le mouvement #MeToo ? Been there, done that, comme dirait l’autre. Parce qu’on est en 2018. Parce qu’on avance. Parce que ce monde est tellement plus digeste quand on le rêve…

Ce n’était pourtant pas rien, ce discours d’Oprah Winfrey — dimanche soir aux Golden Globes — sur la presse malmenée en ces temps de corruption et de malversations, sur la place des prolétaires comme Rosa Parks, qui ont lutté pour la justice à l’heure où les hommes s’en tiraient presque toujours indemnes, sur la voix des femmes de toutes les sphères de la société qui ont décidé de se faire entendre et dont « the time is up ». Mais tous ces mots semblaient déjà passés comme un feu d’artifice au moment où la multimilliardaire a terminé son discours avec cette phrase punch et scintillante, qui pourrait bien devenir le thème de son éventuelle campagne présidentielle : « A new day is on the horizon ! »

Cela m’a fait penser à quel point nous carburons comme jamais à l’image et aux mots-clics. À quel point une seule petite phrase échappée peut être montée en épingle et devenir le scandale du jour. À quel point une carrière ou une réputation peut être anéantie dès lors qu’une icône — âgée et potentiellement sénile, pourrait-on croire — laisse tomber une phrase malheureuse qui est ensuite citée hors contexte. Nous vivons à l’heure du clip, de la réaction à chaud, de la question qui tue, de l’égoportrait érigé en roi, de la bien-pensance déguisée en vertu.

Et si c’étaient les mirages — bien plus que la guerre ou les problèmes d’environnement — qui finissaient par nous tuer ?