Trump dénonce l’intervention de la justice dans le dossier des «Dreamers»

Le président américain Donald Trump a dénoncé mercredi un système judiciaire « injuste » après la décision d’un juge de Californie de bloquer temporairement l’abrogation d’un programme permettant à des jeunes sans-papiers de travailler et étudier aux États-Unis.

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts.