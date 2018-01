É.-U.: 987 personnes abattues par la police en 2017

Photo: Jon Minchillo Associated Press

Washington — Les policiers américains ont abattu près d’un millier de personnes en 2017, soit légèrement plus que l’année précédente, selon un décompte publié lundi par le Washington Post. Au total, 987 personnes ont perdu la vie sous des balles policières l’an dernier, contre 963 en 2016 et 995 en 2015, a indiqué le quotidien américain, se basant sur la presse locale, des publications officielles et les réseaux sociaux. Le Post a relevé que le nombre d’hommes noirs atteint un niveau disproportionné parmi les personnes tuées par des balles policières : armés ou non, ils ont représenté 22 % du total, alors que les hommes noirs ne représentent que 6 % de la population américaine. Toutes origines ethniques confondues, les policiers ont abattu 68 personnes désarmées l’année dernière, contre 51 en 2016 et 94 en 2015. D’après la police fédérale (FBI), 46 policiers ont été tués pendant l’exercice de leurs fonctions en 2017 contre 66 l’année précédente.