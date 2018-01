« Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d’être, genre, très intelligent […] Je suis passé d’homme d’affaires TRÈS prospère à grande star de la télé et à président des États-Unis [à mon premier essai]. Je pense qu’on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie… et un génie très stable en plus ! » a modestement écrit vendredi Donald Trump sur son fameux compte Twitter.

Léonard de Vinci, William Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein peuvent aller se rhabiller, nous avons affaire à un nouveau type de génie, version 21e siècle. Ignorant, inculte, grossier, haineux, sexiste, raciste, mythomane, démagogue, cupide, arrogant, narcissique, vaniteux, mégalomane… Ainsi on peut répondre à tous ces qualificatifs, devenir milliardaire, puis président de la première puissance du monde et avoir le culot de s’autoproclamer « malin, très intelligent et génial » à la face du monde. Y a-t-il encore quelque chose à rajouter sur Donald Trump ? Et dire qu’on en a encore pour au moins trois ans à se taper ces énormités sur une base quotidienne… Jusqu’où irons-nous dans la bêtise humaine ?