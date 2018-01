Trump dénonce le «livre bidon» de Michael Wolff

Le président américain Donald Trump a de nouveau raillé dimanche un livre polémique qui met en doute sa capacité à gouverner, le qualifiant de « livre bidon » alors que des responsables de son administration ont défendu son « génie politique ».

Il a également vu Stephen Bannon, son ancien conseiller spécial devenu paria, présenter des excuses alambiquées et tardives après avoir accusé le fils aîné du président, Donald Trump Jr., de « trahison ».

Le débat sur la personnalité du 45e président des États-Unis a été relancé par la publication vendredi du livre du journaliste Michael Wolff Fire and Fury : Inside the Trump White House (Le feu et la colère, dans la Maison-Blanche de Trump).

L’auteur y dresse un portait au vitriol de l’ancien magnat de l’immobilier, affirmant notamment que tout son entourage doute de sa capacité à gouverner. Il pointe notamment son incapacité à se concentrer, ses pertes de mémoire et sa préférence pour la télévision comme source principale d’information.



Michael Wolff a assuré dimanche sur NBC qu’il n’avait pas eu pour objectif d’écrire un livre délibérément défavorable sur le président. « J’aurais été ravi avec une autre histoire : “Donald Trump, ce président inattendu, va en fait réussir”. Mais ce n’est pas ça. Il ne va pas réussir. C’est pire que ce que l’on pensait », a-t-il expliqué.



« Je dois me coltiner un livre bidon écrit par un auteur complètement discrédité », avait tweeté le président américain plus tôt dans la matinée après s’être qualifié, la veille, de « génie très stable » pour répondre aux accusations sur ces capacités intellectuelles.

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I!