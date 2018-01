Trump promet un soutien aux Iraniens «le moment venu»

Le président américain, Donald Trump, a affirmé mercredi que les États-Unis soutiendraient le peuple iranien « le moment venu », sans donner de précisions sur cette formule énigmatique.

« Énormément de respect pour les Iraniens au moment où ils essayent de reprendre le contrôle de leur gouvernement corrompu », a écrit Donald Trump dans un tweet matinal.

« Vous verrez un grand soutien de la part des États-Unis le moment venu ! », a-t-il ajouté.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!