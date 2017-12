Un policier meurt dans une fusillade, qui fait six blessés au Colorado

Washington — Un policier a été tué et six personnes ont été blessées aux États-Unis dimanche lorsque les autorités sont intervenues pour régler des « troubles à l’ordre public » dans un quartier résidentiel de la banlieue de Denver, dans le Colorado.

Les policiers ont tiré sur un suspect qui « est vraisemblablement mort » dans cette fusillade qui s’est produite dans une résidence située à Highlands Park, à une vingtaine de kilomètres du centre de Denver , a indiqué sur Twitter la police du comté de Douglas, sans préciser les circonstances.

Sur les six blessés, deux sont des civils et les quatre autres des policiers, a précisé la police.

Ils ont été dirigés vers deux hôpitaux de la région, et trois d’entre eux n’ont été que légèrement blessés, a rapporté le Denver Post.

Les policiers avaient été appelés en tout début de matinée lorsque des coups de feu avaient été tirés depuis l’immeuble. Le shérif du comté avait dépêché un groupe d’intervention lourdement armé ainsi qu’une équipe de démineurs.

UPDATE 0513 this morning deputies responded to he Copper Canyon Apartments for a Domestic Disturbance. During the Investigation, shots were fired and multiple deputies were injured. No status on the deputies and no status on civilian injuries. Please avoid this area.