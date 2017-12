Trump prédit une entente avec les démocrates sur la refonte des soins de santé

Palm Beach — Le président américain Donald Trump prédit que démocrates et républicains vont « éventuellement s’entendre » sur un nouveau programme de soins de santé pour les États-Unis.

Dans un message publié sur son compte Twitter, mardi matin, depuis son domaine de Floride, Donald Trump a commenté que l’obligation individuelle de détenir une assurance maladie a été abolie par la nouvelle réforme fiscale.

Based on the fact that the very unfair and unpopular Individual Mandate has been terminated as part of our Tax Cut Bill, which essentially Repeals (over time) ObamaCare, the Democrats & Republicans will eventually come together and develop a great new HealthCare plan!