La réforme fiscale de Trump proche de l’adoption finale

Washington — La grande baisse d’impôts promise par le président américain, Donald Trump, était en bonne voie pour être adoptée définitivement la semaine prochaine par le Congrès, après que deux sénateurs hésitants de la majorité ont apporté leur soutien au texte.

Les sénateurs républicains Marco Rubio et Bob Corker ont chacun annoncé vendredi qu’ils voteraient oui lors du vote final, après avoir entretenu le suspense sur leur position. Les deux avaient menacé de faire défection, risquant potentiellement de torpiller la réforme.

La Chambre des représentants et le Sénat ont chacun adopté leur version de la réforme en novembre et décembre. Une commission bicamérale a été convoquée pour harmoniser les deux projets, et les grandes lignes du texte de compromis ont filtré cette semaine.

L’impôt fédéral sur les sociétés baisserait de 35 % à 21 % (au lieu de 20 % dans les versions précédentes), et le taux maximal de l’impôt sur le revenu serait réduit de 39,6 % à 37 %.

Négociations de dernière minute

Le texte final, qui devrait être soumis au vote de chacune des chambres en début de semaine prochaine, n’a pas encore été publié par les négociateurs parlementaires, des marchandages de dernière minute ayant lieu.

Le sénateur de Floride, Marco Rubio, a fait savoir vendredi qu’il avait arraché une concession sur son cheval de bataille : le montant du crédit d’impôt que les ménages toucheront par enfant. Sa porte-parole a confirmé à l’AFP qu’il avait obtenu une revalorisation pour les familles les plus modestes.

Et Bob Corker, qui fut le seul à s’opposer lors de l’adoption d’une première version par le Sénat le 2 décembre, a annoncé par communiqué qu’il voterait également positivement.

« Toutes les lois que nous examinons sont imparfaites », a-t-il souligné. « La question devient : est-ce que notre pays sera aidé ou non par cette loi. Je crois que oui. »

Pouvoir des républicains

La majorité sénatoriale étant de seulement 52 voix sur 100, elle ne peut se permettre que deux défections. Chaque sénateur républicain dispose donc d’un pouvoir considérable.

A fortiori, car le sénateur John McCain se trouve à l’hôpital, en raison des effets secondaires du traitement contre son cancer, ce qui priverait potentiellement la majorité de sa voix, les procurations n’étant pas permises.

Vendredi, le président Donald Trump a assuré que le Congrès était en bonne voie pour un vote final « dès la semaine prochaine, ce qui sera monumental ».

L’occupant de la Maison-Blanche a promis aux Américains l’adoption de la baisse d’impôt avant Noël, afin que ses effets soient ressentis dès le début de 2018. Les prélèvements des salaires à la source devraient baisser dès février, a-t-il annoncé cette semaine.