Donald Trump se distancie de la défaite de Roy Moore en Alabama

Le président américain Donald Trump a cherché mercredi à se distancier de la défaite cuisante de Roy Moore, candidat controversé au Sénat dont il avait soutenu la candidature et qui a été battu par son adversaire démocrate dans l’État très conservateur de l’Alabama.

« La raison pour laquelle j’avais apporté mon soutien à Luther Strange [et ses chiffres ont bondi énormément], c’est que j’avais dit que Roy Moore ne serait pas capable de gagner l’élection parlementaire. J’avais raison ! » a tweeté le président mercredi matin.

Il avait choisi de soutenir M. Strange lors de la primaire républicaine pour ce poste de sénateur laissé vacant par Jeff Sessions lorsqu’il est devenu ministre de la Justice.

« Roy a travaillé dur, mais les dés étaient pipés contre lui ! », a ajouté M. Trump.

