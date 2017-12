Washington veut réduire de 250 millions le budget de l’ONU

Photo: Spencer Platt Agence France-Presse

New York — Les États-Unis réclament une réduction de 250 millions de dollars pour le prochain budget de fonctionnement biennal de l’ONU 2018-2019, et ont proposé plusieurs coupes, a appris mardi l’AFP de sources diplomatiques. Ce budget des activités régulières, pour le personnel et les équipements d’infrastructure, en cours de discussions, doit être approuvé par les 193 États membres avant la fin décembre. Pour les deux prochaines années, les services de l’ONU ont estimé leurs besoins à 5,4 milliards de dollars, en intégrant déjà une baisse de 200 millions de dollars par rapport au budget 2016-2017. Le secrétariat de l’ONU emploie quelque 40 000 personnes recrutées dans le monde entier. Premier contributeur, les États-Unis paient 22 % de ce budget de fonctionnement. Selon plusieurs sources diplomatiques, les États-Unis ont détaillé à l’appui de leur demande les « coupes » possibles. Elles pourraient toucher les missions politiques spéciales de l’ONU — Palestine, Libye ou Afghanistan —, le service des communications, intervenir dans le domaine du développement et se traduire aussi par un gel du recrutement et des salaires du personnel. La mission américaine à l’ONU a refusé tout commentaire. Une réaction de l’ONU n’a pu être obtenue dans l’immédiat.