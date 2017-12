Attentat de New York: Akayed Ullah accusé de terrorisme

Akayed Ullah, qui a subi des brûlures et des lacérations, a été appréhendé par la police de New York.

L’auteur de l’attentat de lundi dans un tunnel du métro new-yorkais, Akayed Ullah, a été accusé de menace terroriste et soutien à un acte de terrorisme et devrait être inculpé ce mardi, a indiqué la police new-yorkaise.

Akayed Ullah, un homme de 27 ans originaire du Bangladesh, arrivé aux États-Unis en 2011, a été arrêté lundi juste après l’explosion de l’engin explosif qu’il portait sur lui dans un passage souterrain très fréquenté, qui relie Times Square à la gare routière de Port Authority.

L’engin, qualifié de « rudimentaire », n’a que partiellement explosé, ce qui explique qu’il n’ait fait que trois blessés légers, des personnes qui se trouvaient à proximité de M. Ullah, malgré l’heure de pointe.

Électricien et ex-chauffeur de taxi, il a lui-même été blessé dans l’explosion et hospitalisé pour des blessures et brûlures aux mains et à l’abdomen.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, avait indiqué lundi qu’il avait été « inspiré » par des groupes djihadistes et s’était radicalisé sur internet.

Selon plusieurs médias américains, Akayed Ullah a indiqué aux enquêteurs vouloir faire notamment acte de vengeance pour les frappes américaines contre le groupe djihadiste État islamique en Syrie et ailleurs.

Il n’était pas connu des forces de l’ordre, selon un représentant de la police new-yorkaise.

John Miller, le commissaire adjoint pour le contre-terrorisme et le renseignement, a déclaré sur les ondes du réseau CBS, mardi, qu’Akayed Ullah n’était pas sur les radars de la police ou du FBI avant l’attaque de lundi.

Il a expliqué qu’il est de plus en plus difficile de repérer de tels individus, qui se radicalisent en ligne sans communiquer avec un groupe plus important.

La police du Bangladesh a interrogé sa femme et d’autres proches. Ullah y serait allé en septembre pour voir sa femme et son fils, mais il serait revenu aux États-Unis sans eux.

Les autorités bangladaises disent qu’Ullah n’avait pas de casier judiciaire et on ne lui connaissait aucune affiliation radicale.