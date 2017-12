Donald Trump assure «peu» regarder la télévision

« Faux ! » : Donald Trump a réagi avec force lundi matin sur Twitter à un article du New York Times détaillant ses journées à la Maison-Blanche et affirmant, entre autres, qu’il regarde la télévision 4 heures par jour, parfois le double.

« Un autre article erroné, cette fois du New York Times en faillite, selon lequel je regarde de 4 à 8 huit heures de télévision par jour », a lancé le président américain.

« Faux ! » a-t-il ajouté, avant d’assurer qu’il ne regarde que « rarement, si ce n’est jamais » les chaînes CNN et MSNBC, qu’il classe toutes les deux dans la catégorie des « fausses nouvelles ».

Il précise qu’il ne regarde « jamais » l’émission de CNN animée par Don Lemon qu’il qualifie au passage de « l’homme le plus stupide de la télévision ».

Another false story, this time in the Failing @nytimes, that I watch 4-8 hours of television a day - Wrong! Also, I seldom, if ever, watch CNN or MSNBC, both of which I consider Fake News. I never watch Don Lemon, who I once called the “dumbest man on television!” Bad Reporting.