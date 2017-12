Les gigantesques incendies restent hors de contrôle

Photo: Mario Tama Getty Images

San Diego — Les gigantesques incendies qui ravagent la région de Los Angeles depuis le début de la semaine restaient vendredi hors de contrôle tandis que de nouveaux foyers se sont déclarés à San Diego et à Santa Barbara, entraînant des évacuations en masse. Selon l’agence de lutte contre les incendies Calfire, les six incendies ont réduit en cendres 57 000 hectares, malgré la mobilisation de quelque 8700 pompiers sur plusieurs fronts entre le Pacifique, les collines boisées d’Ojai, et en direction de San Diego. Plus de 500 bâtiments ont été détruits et 212 000 habitants étaient toujours évacués vendredi.