20 ans de prison pour un policier ayant tué un Noir aux États-Unis

L’un des homicides policiers les plus choquants de ces dernières années aux États-Unis a trouvé jeudi sa réponse judiciaire avec la condamnation pour meurtre d’un ancien agent qui avait abattu un automobiliste noir non armé.

Michael Slager, un ex-policier blanc, va purger 20 ans de réclusion, a décidé le juge fédéral David Norton, qui siège à Charleston en Caroline du Sud.

L’ancien policier « a agi avec malveillance et préméditation », a estimé M. Norton, « en tirant sur Walter Scott non armé et s’enfuyant ».

Ce Noir de 50 ans avait été fauché par les balles de M. Slager alors qu’il s’enfuyait en courant après une banale infraction au code de la route.

M. Slager a également été reconnu coupable d’entrave à la justice pour ses mensonges concernant les circonstances de l’homicide de Walter Scott.

Ces faits en avril 2015, saisis sur une vidéo amateur, avaient choqué l’opinion publique en Amérique et au-delà. La mort de Walter Scott avait déclenché des manifestations, dégénérant parfois en émeutes, dans tous les États-Unis.

Plusieurs membres de la famille de la victime ont témoigné jeudi devant le tribunal, affirmant avoir pardonné l’ex-policier malgré leur peine.

« Le pardon vient facilement pour (certains). Ç’a été très difficile pour moi », a déclaré Anthony Scott, frère aîné de Walter Scott.

Michael Slager a lui-même pris la parole au cours de cette audience, disant être reconnaissant à la famille pour leur pardon.