Le sénateur démocrate Al Franken démissionne

Le sénateur démocrate américain Al Franken a annoncé jeudi sa démission dans les prochaines semaines à la suite de multiples témoignages de femmes l’accusant de gestes déplacés il y a plusieurs années.

« J’annonce aujourd’hui que dans les prochaines semaines, je démissionnerai du Sénat », a-t-il déclaré dans un discours prononcé depuis l’hémicycle, un jour après que la plupart de ses collègues l’ont appelé à démissionner. Il est le second membre du Congrès à abandonner son mandat en deux jours, après John Conyers, doyen démocrate de la Chambre accusé de harcèlement sexuel répété sur des collaboratrices.

Beaucoup d’élues et d’élus estiment que le Congrès américain se situe à un moment-charnière, un point de l’histoire où chacun doit, sans la moindre ambiguïté, adopter une politique de tolérance zéro envers tout comportement déplacé, a fortiori du harcèlement ou des agressions sexuelles.

C’est ce qui a poussé, mercredi en moins de 24 heures, 32 des 48 démocrates du Sénat à appeler Al Franken, 66 ans, à la démission. Un mouvement lancé par un groupe de sénatrices, et qui a gagné entre le matin et le soir le soutien du reste des membres de l’opposition.

La goutte d’eau a été la publication par Politico, le matin, du nouveau témoignage d’une femme — une septième — qui affirme qu’Al Franken, en 2006, avant son élection au Sénat, a tenté de l’embrasser de force après une émission de radio ; contrairement aux précédentes, le sénateur a nié cette accusation.

Le Congrès a longtemps été une institution machiste. Aujourd’hui, les femmes ne représentent que 20 % des membres du Congrès. Mais il y a 20 ans, elles n’étaient que 12 % ; il y a 30 ans, 5 %.

« Ça suffit », a expliqué la sénatrice Kirsten Gillibrand. « Le pays a besoin de cette conversation. C’est une erreur de faire la différence entre agression sexuelle, harcèlement sexuel ou geste déplacé. Il faut tracer une ligne rouge, et dire qu’aucun de ces comportements n’est acceptable. »

« Et nous, les élus, devons être irréprochables », a-t-elle martelé.

Lors de sa carrière en humour

Avant d’être élu au Sénat en 2008, Al Franken fut l’une des vedettes de l’émission culte Saturday Night Live dans les années 1970 et 1980, avant de continuer une carrière d’humoriste, de scénariste et d’animateur radio. C’est dans ces habits de pitre qu’en 2006 il a tenté d’embrasser de force l’une de ses partenaires sur scène, lors d’une tournée auprès des troupes américaines à l’étranger. Mais c’est en tant que sénateur qu’il a été accusé de gestes déplacés sur plusieurs femmes, pendant des photos.

Al Franken n’a pas nié la plupart des faits qui lui sont reprochés.

Il a multiplié les actes de contrition depuis les premières accusations, il y a trois semaines. Il a accepté de coopérer avec l’enquête lancée par la commission éthique du Sénat, censée traiter ce type d’affaires et recommander des sanctions pouvant aller de la réprimande à l’exclusion.

Finalement, ses collègues n’ont pas voulu attendre les conclusions de cette procédure.

Un procès en place publique, expéditif et inéquitable ? Non, répond l’élue démocrate de la Chambre Jackie Speier. « Il a démontré un comportement absolument inacceptable, et on sait que 70 % des victimes de harcèlement sexuel ne le rapportent pas, car elles ont peur de perdre leur travail. Donc, ce n’est probablement que le sommet de l’iceberg », a-t-elle dit jeudi sur MSNBC.

Cette parlementaire se bat pour réformer le système interne au Congrès qui, selon elle, dissuade les victimes de harcèlement de porter plainte au lieu de les protéger contre des représailles. Par exemple, dit-elle, les règles actuelles imposent à la victime de passer par des semaines de conseil juridique et de médiation avant de pouvoir porter plainte.

Mais certains, comme l’ancien président républicain de la Chambre, Newt Gingrich, s’inquiètent d’une telle précipitation.

« Franken : 1 053 205 électeurs du Minnesota l’ont élu au Sénat en 2014, et 30 sénateurs autoproclamés “purs” veulent le pousser dehors. Qu’est devenu le suffrage universel ? » a-t-il écrit sur Twitter.

Franken 1,053,205 Minnesotans picked him for senate in 2014

30 self appointed 'pure'senators want him out

What happened to popular vote