Trump donne finalement son appui à Roy Moore

Le président américain Donald Trump a dissipé toute ambiguïté lundi et apporté un soutien clair au controversé candidat républicain au Sénat dans l’Alabama, Roy Moore, accusé par des femmes d’agressions sexuelles lorsqu’elles étaient mineures, il y plusieurs décennies.

Le dirigeant a longtemps tergiversé dans cette affaire qui défraie la chronique depuis près d’un mois aux États-Unis et déchire le parti républicain.

Son soutien était d’abord en creux : il disait aux électeurs qu’élire un démocrate, lors de la sénatoriale du 12 décembre, serait catastrophique. Puis il a déclaré croire les dénégations de Roy Moore. Et enfin, sur Twitter et lors d’un coup de fil entre les deux hommes lundi, le soutien officiel a été scellé.

« Les démocrates qui refusent de donner ne serait-ce qu’une voix pour une réduction d’impôts massive sont la raison pour laquelle nous avons besoin que le républicain Roy Moore gagne en Alabama », a-t-il tweeté.

Democrats refusal to give even one vote for massive Tax Cuts is why we need Republican Roy Moore to win in Alabama. We need his vote on stopping crime, illegal immigration, Border Wall, Military, Pro Life, V.A., Judges 2nd Amendment and more. No to Jones, a Pelosi/Schumer Puppet!