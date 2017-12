Trump nie avoir demandé au FBI d’abandonner l’enquête sur Flynn

Washington — Le président américain Donald Trump a nié dimanche avoir demandé au FBI d’abandonner l’enquête sur son ex-conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, qui a plaidé coupable d’avoir menti dans l’affaire des ingérences russes lors de la dernière présidentielle.

« Je n’ai jamais demandé à Comey d’abandonner l’enquête sur Flynn. Encore de fausses informations couvrant un autre mensonge de Comey », a tweeté M. Trump.

I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!