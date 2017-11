Le Royaume-Uni choqué par un tweet de Trump s’en prenant à Theresa May

Le Royaume-Uni était sous le choc jeudi après la virulente réplique de Donald Trump aux critiques de Theresa May contre ses retweets de vidéos antimusulmanes, de nombreuses voix s’élevant pour demander l’annulation de sa visite officielle prévue en 2018.

« @theresa_may ne te focalise pas sur moi, focalise-toi sur le terrorisme islamique radical destructeur à l’intérieur du Royaume-Uni. Tout va bien pour nous ! » a tweeté à l’intention de la première ministre britannique Donald Trump, qui n’en est pas à sa première remarque sur la gestion du terrorisme par Londres.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!