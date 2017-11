Trump appelle Pékin à faire plier Pyongyang et annonce de nouvelles sanctions

Le président américain Donald Trump a appelé mercredi la Chine à faire plier Pyongyang après le nouveau tir de missile nord-coréen, promettant l’adoption d’« importantes sanctions supplémentaires » dans la journée.

« Je viens juste de parler avec le président chinois XI JINPING à propos des actions provocatrices de la Corée du Nord. D’importantes sanctions supplémentaires seront imposées à la Corée du Nord aujourd’hui. Nous allons nous occuper de cette situation ! » a écrit Donald Trump sur Twitter, sans préciser dans quel cadre — américain ou multilatéral — ces sanctions seraient adoptées.

