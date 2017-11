NBC congédie l’animateur Matt Lauer pour inconduite sexuelle

L’animateur vedette Matt Lauer a été congédié par le réseau NBC en raison d’un « comportement sexuel inapproprié ».

La coanimatrice de M. Lauer, Savannah Guthrie, a fait l’annonce mercredi matin, dès le début de l’émission Today.

Mme Guthrie a lu un communiqué du président de NBC, Andrew Lack, qui explique que la compagnie a reçu lundi soir une plainte détaillée de la part d’une collègue de M. Lauer « concernant un comportement sexuel inapproprié en milieu de travail ».

Le communiqué ajoute qu’une étude de la plainte a conclu qu’il s’agissait d’une « violation évidente » des normes de la compagnie, et que M. Lauer a donc été congédié.

M. Lack ajoute qu’il s’agit de la première plainte contre M. Lauer en plus de 20 ans à NBC, mais « nous avons raison de croire qu’il ne s’agissait possiblement pas d’un incident isolé ».

CBS News a annoncé la semaine dernière le congédiement du journaliste Charlie Rose, lui aussi pour inconduite sexuelle.



Le président Donald Trump a réagi à son éviction lors d'un tweet matinal. «Wow, Matt Lauer vient juste d'être viré de NBC pour "comportement sexuel inapproprié sur son lieu de travail". Mais quand est-ce que les hauts responsables de NBC & Comcast seront virés pour avoir publié toutes ces "fake news". Regardez le passé d'Andy Lack!», a-t-il écrit.



Wow, Matt Lauer was just fired from NBC for “inappropriate sexual behavior in the workplace.” But when will the top executives at NBC & Comcast be fired for putting out so much Fake News. Check out Andy Lack’s past! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 novembre 2017

So now that Matt Lauer is gone when will the Fake News practitioners at NBC be terminating the contract of Phil Griffin? And will they terminate low ratings Joe Scarborough based on the “unsolved mystery” that took place in Florida years ago? Investigate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 novembre 2017

Dans un second tweet énigmatique, supprimé et republié par la suite, il a réclamé le licenciement de Phil Griffin, dirigeant de MSNBC, et Joe Scarborough, présentateur de la chaîne qu'il avait déjà surnommé «Joe le psychopathe».Depuis le début de son mandat, le président mène une bataille contre la plupart des grands médias dont la couverture ne lui est pas favorable et qu'il accuse de publier des «fausses informations» (fake news).Durant la campagne présidentielle, le candidat républicain avait dû lui-même se défendre de comportements déplacés à l'égard des femmes.Un enregistrement de 2005 pour l'émission Access Hollywood pendant lequel le magnat de l'immobilier se vantait de pouvoir attraper les femmes par l'entrejambe grâce à sa célébrité avait été publié par la presse.