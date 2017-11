Récidive anti-musulmans de Donald Trump sur Twitter

Le président des États-Unis, Donald Trump, a relayé mercredi sur son compte Twitter trois vidéos anti-musulmans publiées par une responsable politique d’extrême droite britannique, suscitant l’indignation des deux côtés de l’Atlantique et rappelant ses attaques contre l’islam lors de la campagne présidentielle.

Ces trois vidéos, publiées et republiées depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, ont été tweetées par Jayda Fransen, vice-présidente du parti d’extrême droite Britain First, et sont intitulées : « Un immigré musulman tabasse un Néerlandais en béquilles ! », « Un musulman détruit une statue de la Vierge Marie ! » et « Foule islamiste pousse un adolescent du toit et le bat à mort ! ».

Cette dernière vidéo date de 2013 et a été filmée en Égypte durant des manifestations contre l’ex-chef de l’armée Fattah al-Sissi ; elle a été utilisée dans le procès d’un homme ayant participé aux violences. Mais, comme il est fréquent sur les comptes de « trolls » d’extrême droite, elle est montrée sans aucun contexte. L’origine des deux autres vidéos reste floue.

L’occupant de la Maison-Blanche les a republiées de bon matin, entre 6 h 35 et 6 h 45, sans commentaire.

Les retweets rappellent la campagne présidentielle de 2016, quand le candidat Trump avait proposé de fermer les frontières américaines aux musulmans. Il lui avait également été reproché d’avoir laissé dire, lors d’une réunion publique, que les musulmans représentaient un problème pour les États-Unis.

« Je pense que l’islam nous hait. Il y a une sorte de haine immense là-bas. Il y a une immense haine. Nous devons aller au fond des choses. Il y a une haine incroyable contre nous », a aussi dit le candidat républicain en mars 2016, dans une interview à CNN.

Consternation des deux côtés de l’Atlantique

Les réactions ont été immédiates au Royaume-Uni.

« Le président des États-Unis promeut un groupe haineux fasciste, raciste et extrémiste dont les dirigeants ont été arrêtés et condamnés. Il n’est ni un allié ni un ami », s’est insurgé le député travailliste David Lammy. Il s’est adressé directement à Donald Trump, lui disant qu’il n’était « pas le bienvenu » dans son pays.

Trump sharing Britain First. Let that sink in. The President of the United States is promoting a fascist, racist, extremist hate group whose leaders have been arrested and convicted. He is no ally or friend of ours. @realDonaldTrump you are not welcome in my country and my city. — David Lammy (@DavidLammy) 29 novembre 2017

Yvette Cooper, députée du Labour, a regretté que Trump ait donné à Jayda Fransen une « tribune immense ».

Cette dernière s’est en revanche félicitée de la plateforme donnée par le président américain, tweetant : « Que Dieu vous bénisse Trump ! Qu’il bénisse l’Amérique. »

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9 — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 novembre 2017

« Trump a légitimé l’extrême droite dans son propre pays, maintenant il essaie de faire de même dans le nôtre », a dénoncé Brendan Cox, mari de la députée travailliste Jo Cox, assassinée en 2016 par un extrémiste qui a été entendu crier à plusieurs reprises « Britain First » lors du crime.

« Propager la haine a des conséquences et le président devrait avoir honte de lui-même », a-t-il ajouté sur Twitter.

Trump has legitimised the far right in his own country, now he’s trying to do it in ours. Spreading hatred has consequences & the President should be ashamed of himself. — Brendan Cox (@MrBrendanCox) 29 novembre 2017

Aux États-Unis, où le pays s’est réveillé avec la nouvelle de ces retweets, les démocrates ont exprimé leur consternation.

« Il y a plus de 3 millions d’Américains musulmans », a réagi l’élu Jim Himes, qui a appelé à défendre « non seulement notre démocratie, mais une morale humaine fondamentale contre cet homme ».

« Il est choquant et terrible de voir tant d’islamophobie de la part du président d’un pays qui protège la liberté de religion et où vivent des millions de musulmans », a déclaré pour sa part le parlementaire démocrate Don Beyer.