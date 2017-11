En difficulté, Trump espère une percée au Congrès

La fin d’année est proche et le bilan législatif est maigre : au plus bas dans les sondages, Donald Trump espère arracher une victoire au Congrès dans les semaines à venir. Mais l’équation politique est compliquée.

De Ronald Reagan à Barack Obama, la première année au pouvoir est traditionnellement celle durant laquelle les présidents américains font passer les réformes les plus emblématiques — ou les plus délicates — surfant sur l’élan des urnes.

Mais contrairement à ses prédécesseurs, Donald Trump n’a jamais connu l’état de grâce des débuts. Ses relations avec l’opposition démocrate sont très difficiles, celles avec les élus républicains, majoritaires au Congrès, loin d’être harmonieuses.

Le locataire de la Maison-Blanche, dont la frustration est palpable, reçoit mardi les leaders républicains et démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat : Paul Ryan, Mitch McConnell, Nancy Pelosi et Chuck Schumer.

Au menu de cette rencontre très attendue à Washington : fiscalité, dette, immigration, santé.

Quelques heures avant la rencontre, il a fait part par Twitter de son pessimisme sur les chances de compromis avec les démocrates.

« Je rencontre “Chuck et Nancy” aujourd’hui pour que le gouvernement continue à fonctionner. Le problème est qu’ils veulent que les clandestins continuent à inonder notre pays sans contrôle, qu’ils sont faibles sur la criminalité et qu’ils veulent AUGMENTER les impôts de manière significative », a-t-il lancé.

« Je ne vois pas d’accord ! » a-t-il ajouté.

