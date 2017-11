Trump défend un candidat accusé d’agressions sexuelles

Photo: Brynn Anderson Associated Press

Washington — Le président américain, Donald Trump, s’est porté mardi au secours d’un candidat républicain au Sénat, accusé d’attouchements sur mineures dans l’Alabama il y a plusieurs décennies. « Nous n’avons pas besoin d’un libéral là-dedans », a relevé M. Trump au sujet du Sénat à Washington. Le candidat républicain Roy Moore, un magistrat ultraconservateur qui fut chef du système judiciaire de l’Alabama, a été accusé par plusieurs femmes de comportements allant de baisers à des agressions sexuelles et attouchements. La plus jeune était alors âgée de 14 ans. M. Trump a répété à plusieurs reprises que M. Moore « dément totalement » ces accusations. « Vous devez aussi l’écouter lui », a-t-il ajouté. Depuis la publication des premières accusations dans le Washington Post le 9 novembre, de nombreux chefs et élus républicains lui ont demandé de se désister, mais il a refusé et nié toute agression sexuelle.