États-Unis: le doyen de la Chambre accusé de harcèlement sexuel

Washington — Le Congrès américain a lancé mardi une enquête interne pour harcèlement sexuel contre John Conyers, figure légendaire du Parti démocrate et doyen de la Chambre des représentants, accusé d’avoir pendant des années harcelé sexuellement ses collaboratrices. L’élu de Detroit, âgé de 88 ans et qui siège depuis 1965 à la Chambre, a fait verser un peu plus de 27 000 $US en 2015 à une ancienne collaboratrice parlementaire qui l’accusait de l’avoir licenciée parce qu’elle avait rejeté ses avances sexuelles, selon Buzzfeed lundi. Ce règlement s’est fait en échange de la signature d’un accord de confidentialité, et sans reconnaissance de responsabilité par le parlementaire. Dans un communiqué, John Conyers a reconnu le versement de cette somme, mais a expliqué avoir dès le début « nié expressément et vigoureusement les accusations faites à [son] encontre ».