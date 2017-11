Jesse Jackson souffre de Parkinson

Chicago — Jesse Jackson, pasteur et militant emblématique des droits civiques aux États-Unis, a annoncé vendredi qu’il souffrait de la maladie de Parkinson. Âgé de 76 ans, celui qui a milité avec Martin Luther King dans les années 1960 pour les droits des Noirs a confié qu’il était pour lui « de plus en plus difficile d’accomplir les tâches quotidiennes ». « Ma famille et moi avons commencé à remarquer des changements il y a environ trois ans. J’ai pendant un temps refusé d’interrompre mon travail pour aller voir un docteur », écrit Jesse Jackson, qui dirige aujourd’hui une ONG basée à Chicago. « Après plusieurs examens, mes médecins ont conclu que le problème était la maladie de Parkinson, qui a eu raison de mon père », poursuit-il.