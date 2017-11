Rencontre Trump-Poutine au Vietnam? Le grand flou

Les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés en Allemagne en juillet dernier.

Après une rencontre en juillet en Allemagne, Donald Trump retrouvera-t-il Vladimir Poutine cette semaine au Vietnam ? Washington et Moscou ont envoyé vendredi des signaux contradictoires.

Les interactions entre le locataire de la Maison-Blanche et l’homme fort du Kremlin sont scrutées à la loupe en raison en particulier de l’enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine.

Les deux dirigeants participent au sommet de l’Asie-Pacifique (APEC) à Danang, ville côtière du centre du Vietnam.

« Aucune rencontre n’a jamais été confirmée et il n’y en aura pas en raison de problèmes d’agenda des deux côtés », a lancé Sarah Sanders, porte-parole de l’exécutif américain, à bord d’Air Force One.

Mais Moscou a immédiatement réagi, assurant qu’un face-à-face était toujours à l’ordre du jour.

« Nous recevons des informations contradictoires de la part de nos collègues américains, a déclaré Dmitry Peskov, porte-parole de M. Poutine. D’une manière ou d’aune autre, une rencontre aura lieu en marge du sommet. »

Comme souvent en diplomatie, tout pourrait être affaire in fine de nuances sémantiques.

« Ils seront au même endroit. Vont-ils se croiser à un moment et se saluer ? C’est tout à fait possible et même probable », a affirmé Sarah Sanders, relancée sur le sujet.

Lors d’un échange avec les journalistes dimanche, M. Trump avait clairement évoqué cette rencontre.

« Je pense qu’il est prévu que je rencontre Poutine, oui », avait-il affirmé. « Nous voulons l’aide de Poutine sur la Corée du Nord », avait-il ajouté.

Jeudi, depuis Pékin, il a de nouveau appelé Moscou à augmenter la pression sur le régime de Pyongyang pour aider à résoudre « cette situation potentiellement dramatique ».

Le procureur spécial Robert Mueller a donné un coup d’accélérateur à son enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine avec l’inculpation fin octobre de trois anciens conseillers de M. Trump.