Donald Trump salue en Xi Jinping «un représentant puissant» du peuple chinois

Pékin — Le président américain Donald Trump a salué vendredi en Xi Jinping « un puissant représentant » du peuple chinois, au terme de sa première visite en Chine, un pays qu’il avait vertement critiqué pendant sa campagne électorale.

« Mes entretiens avec le président Xi Jinping ont été très productifs en ce qui concerne à la fois le commerce et le dossier de la Corée du Nord », a affirmé le président américain sur Twitter avant de s’envoler pour le Vietnam, quatrième étape de sa tournée en Asie.

My meetings with President Xi Jinping were very productive on both trade and the subject of North Korea. He is a highly respected and powerful representative of his people. It was great being with him and Madame Peng Liyuan!