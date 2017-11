Le Mexique condamne l’exécution d’un de ses ressortissants au Texas

Washington — L’État américain du Texas a exécuté mercredi soir un Mexicain condamné pour meurtre, soulevant la réprobation du Mexique et de vives critiques d’experts des Nations unies. « J’exprime ma ferme condamnation de l’exécution de Ruben Cardenas Ramirez », a rapidement twitté le président mexicain, Pena Nieto. Le prisonnier de 47 ans a reçu une injection létale et a été déclaré décédé à 22 h 26. Il avait été reconnu coupable d’avoir violé et tué sa cousine âgée de 16 ans, en 1997. Mexico, tout comme les Nations unies, avait pourtant officiellement demandé aux autorités américaines de renoncer à leur projet de mise à mort du prisonnier. Selon le Mexique, où la peine de mort a été officiellement abolie en 2005, M. Cardenas Ramirez s’est vu nier son droit à un avocat et son droit à une assistance consulaire, cette dernière étant pourtant prévue par la Convention de Vienne.