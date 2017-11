Les démocrates revigorés au 1er anniversaire de l’élection de Trump

Le président américain, Donald Trump, a célébré mercredi le premier anniversaire de son élection, mais la fête a été gâchée par un carton plein démocrate lors d’élections locales à travers les États-Unis.

Depuis l’Asie où il est en tournée, il a félicité les millions de « pitoyables » qui l’ont propulsé à la Maison-Blanche, en référence au terme employé une fois pendant la campagne par Hillary Clinton pour décrire la moitié de ses partisans.

« Félicitations à tous les “PITOYABLES” et aux millions de gens qui nous ont donné une victoire raz-de-marée MASSIVE au collège électoral (304-227) ! » a-t-il tweeté.

Le milliardaire, loin de Washington, a à peine commenté la performance déplorable de son parti dans les urnes mardi.

Les démocrates, relégués dans l’opposition depuis la défaite d’Hillary Clinton, ont remporté les sièges de gouverneurs de Virginie et du New Jersey, ainsi que plusieurs élections locales en Caroline du Nord, dans le New Hampshire, dans l’État de Washington ou encore à Boston et à New York, où les maires démocrates ont été réélus.

Certaines de ces victoires étaient certes attendues, comme en Virginie, où Hillary Clinton avait gagné. Mais le score du démocrate Ralph Northam (53,7 % contre 45,1 % pour Ed Gillespie) a stupéfait la classe politique, qui ne s’attendait pas à un rejet aussi net du parti de Donald Trump.

« Nous reprenons le pays à Donald Trump, une élection à la fois », a affirmé le nouveau président du Parti démocrate, Tom Perez, mercredi à la presse.

« Voilà ce qui se passe quand les gens vont voter », a tweeté Barack Obama.

C’est le déclic que les démocrates attendaient depuis un an. Ils avaient échoué à conquérir des sièges lors des cinq élections partielles au Congrès qui ont eu lieu depuis janvier.

Ils avaient cherché à mobiliser leurs troupes pour un vote-sanction contre le locataire de la Maison-Blanche, et les chiffres en hausse de la participation dans les régions traditionnellement démocrates indiquent qu’ils y sont parvenus.

« C’est un retour de bâton contre Trump et le trumpisme », dit le politologue Larry Sabato, de l’Université de Virginie.

Des partisans de Trump mettent la défaite emblématique de la Virginie sur le compte du candidat, Ed Gillespie, un ancien cacique du Parti républicain qui s’est reconverti en héraut des thèmes trumpistes tout en refusant de s’afficher avec le dirigeant.

Au sein du Parti républicain, certains voient au contraire les résultats de mardi comme un avertissement. « C’était un référendum » sur Donald Trump, a dit l’élu républicain de la Chambre des représentants Scott Taylor sur CNN. « Je ne vois pas comment on pourrait dire l’inverse. »

D’autres, comme Paul Ryan, le président de la Chambre, estiment que cela force la majorité du Congrès à taire ses dissensions et à produire des résultats concrets pour les Américains, à commencer par la grande baisse d’impôts promise.