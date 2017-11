Arrivé en Chine, Trump poursuit sa croisade contre la Corée du Nord

Donald Trump a entamé mercredi en Chine l’étape potentiellement la plus délicate de sa tournée asiatique, au cours de laquelle il tente de forger un front uni contre les ambitions nucléaires de la « cruelle dictature » nord-coréenne.

Le président américain a eu droit à une visite de la Cité interdite en compagnie de son homologue Xi Jinping, président d’un pays dont il avait fait l’un de ses boucs émissaires avant son élection il y a tout juste un an, l’accusant d’avoir « volé » des millions d’emplois aux États-Unis.

Désireux d’obtenir l’aide de Pékin dans sa croisade contre la Corée du Nord, il ne tarit plus d’éloges envers son homologue chinois.

« J’attends avec une grande impatience de rencontrer le président Xi, qui vient tout juste de remporter une grande victoire politique », avait tweeté M. Trump quelques heures avant de rejoindre Pékin, faisant allusion au nouveau mandat de cinq ans que Xi Jinping a obtenu à la tête du Parti communiste chinois (PCC) et donc du pays le plus peuplé du monde.

Getting ready to make a major speech to the National Assembly here in South Korea, then will be headed to China where I very much look forward to meeting with President Xi who is just off his great political victory.