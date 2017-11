«Ne nous sous-estimez pas», lance Trump à la Corée du Nord

Séoul — Le président américain Donald Trump a adressé mercredi à Séoul un avertissement à la « dictature cruelle » de Pyongyang, en l’appelant à ne jamais « sous-estimer » la détermination des États-Unis et de ses alliés.« Toutes les Nations responsables doivent unir leurs forces pour isoler le régime brutal de Corée du Nord », a-t-il lancé à la tribune de l’Assemblée nationale sud-coréenne.« Vous ne pouvez pas soutenir, vous ne pouvez pas approvisionner, vous ne pouvez pas accepter », a-t-il ajouté en citant la Chine et la Russie, deux alliés traditionnels de Pyongyang.« Ne nous sous-estimez pas, ne nous mettez pas à l’épreuve », a dit M. Trump à l’adresse de la Corée du Nord, devant la représentation nationale sud-coréenne. « Nous défendrons notre sécurité commune, notre prospérité commune et notre liberté sacrée. »« Le temps de la force est venu », a claironné le président américain, dans un discours particulièrement incisif contrastant avec le ton plus mesuré adopté la veille.M. Trump a entamé mardi sa première visite officielle en Corée du Sud, après des mois de dégradation continue du climat sur la péninsule divisée.En cause, l’intensification des programmes militaires de Pyongyang, qui a réalisé en septembre son sixième essai nucléaire — le plus puissant à ce jour — et testé plusieurs missiles potentiellement susceptibles d’atteindre le territoire américain.« Nous ne laisserons pas les villes américaines être menacées de destruction », a-t-il averti mercredi.« Loin de garantir l’égalité de ses citoyens, cette dictature cruelle les mesure, les note et les classe en fonction de critères arbitraires liés à leur fidélité à l’État », a aussi dit le président américain.« Les armes que vous acquérez ne renforcent pas votre sécurité », a-t-il lancé dans ce qu’il a présenté comme un message direct au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. « Elles exposent votre régime à un grand danger. »« Malgré tous les crimes que vous avez commis contre Dieu et l’homme », a-t-il poursuivi, « nous allons offrir un chemin vers un avenir bien meilleur ».Le président américain avait mardi fait état de « beaucoup de progrès » sur le dossier nucléaire nord-coréen, sans toutefois donner de précisions. Mais il avait aussi affirmé que son homologue chinois Xi Jinping — qu’il ira rencontrer mercredi dans son pays — avait « été vraiment très, très utile ».