Défaite d’un candidat soutenu par Trump en Virginie

Washington — Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Ralph Northam, a battu mardi son adversaire républicain, Ed Gillespie, qui était soutenu par Donald Trump et avait mené une campagne virulente sur des thèmes populistes, selon plusieurs médias, dont les réseaux de télévision NBC et CNN. Dans un autre État, le New Jersey, le candidat démocrate Phil Murphy l’a facilement emporté et succédera au gouverneur républicain sortant, Chris Christie, qui fut longtemps un allié du président Trump.