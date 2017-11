Fusillade au Texas: le tireur n’aurait pas dû avoir accès à une arme

Il s’agit de la pire tuerie de l’histoire de cet État du Sud et de l’une des plus meurtrières de l’histoire moderne aux États-Unis.

Photo: David J. Phillip Associated Press

La US Air Force n’avait pas informé le FBI de la condamnation pour violences conjugales de Devin Patrick Kelley, ce qui aurait dû empêcher l’homme qui a tué 26 personnes dans une église du Texas dimanche d’acquérir une arme, a reconnu lundi le Pentagone.

« Les informations préliminaires montrent que le délit de violence conjugale de Kelley n’a pas été inscrit au registre du Centre national d’information criminelle [NCIC]», a indiqué Ann Stefanek, une porte-parole de l’armée de l’air américaine, précisant qu’une enquête avait été ouverte pour voir si d’autres condamnations avaient pu passer au travers du système d’inscription au registre des criminels.

Une directive du Pentagone ordonne pourtant au personnel du ministère de communiquer au FBI toute condamnation par une cour martiale pour son inclusion dans les registres du NCIC.

L’ex-caporal de l’armée de l’air avait été jugé dans une cour martiale en 2012 pour violences contre son épouse et l’enfant de cette dernière. Il a été condamné à 12 mois de détention à la prison militaire de Miramar, en Californie, et libéré en 2014. Il avait été chassé des rangs de l’armée pour mauvaise conduite et rétrogradé au rang de simple soldat. Selon la loi fédérale, il n’avait donc pas le droit d’acheter ou de posséder une arme à feu après cette condamnation.

Un « différend »

Le tireur, qui a abattu dimanche 26 personnes, dont plusieurs enfants, a probablement agi en raison d’un « différend familial », a d’ailleurs déclaré Freeman Martin, un responsable des forces de l’ordre du Texas. « Il y avait un différend dans cette famille », a indiqué M. Freeman, expliquant que la belle-mère de Devin Patrick Kelley fréquentait cette église.

Aucun membre de la belle-famille du tireur n’était toutefois présent dimanche à l’église de Sutherland Springs, a indiqué plus tôt le shérif du comté, Joe Tackitt. « Nous ne savons pas pourquoi il est venu ce jour-là », a-t-il ajouté.

Devin Patrick Kelley s’est suicidé après avoir tenté de fuir les lieux. Il était poursuivi par deux hommes en camionnette quand sa voiture s’est écrasée sur le bas-côté de la route et le shérif pense que c’est à ce moment-là qu’il s’est suicidé avec une arme à feu.

« Il y a des échanges de coups de feu, je pense, pendant qu’ils étaient sur la route, puis il a eu un accident. Nous pensons qu’il avait à ce moment-là une blessure par balle qu’il s’est infligée lui-même », a expliqué le shérif Joe Tackitt à la chaîne CBS.

Le jeune homme blanc de 26 ans, était entièrement habillé de noir et portait un gilet pare-balles quand il a ouvert le feu vers 11 h 20, avec un fusil semi-automatique sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants, avant de tenter de fuir.

Il a alors été pris à partie par Stephen Willeford, un voisin, armé, qui a tiré et l’a blessé, malgré son gilet pare-balles. M. Willeford a demandé l’aide d’un conducteur qui passait par là et les deux hommes se sont lancés à sa poursuite pendant une quinzaine de kilomètres, avant que Devin Patrick Kelley ne perde le contrôle de son véhicule.

La question des armes

Le président américain, Donald Trump, actuellement en tournée en Asie, a dénoncé une fusillade « terrifiante » et un « acte diabolique », avant d’ordonner la mise en berne des drapeaux à la Maison-Blanche et sur les bâtiments publics. Mais il a aussi affirmé lundi que cette nouvelle fusillade, cinq semaines après celle de Las Vegas (58 morts), ne posait pas la question de l’encadrement des armes, mais celle de la santé mentale de son auteur.

« La santé mentale est le problème ici. […] Ce n’est pas une question liée aux armes », a-t-il déclaré à l’occasion d’une conférence de presse commune avec le premier ministre japonais, Shinzo Abe, à Tokyo.