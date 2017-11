Pas de prison pour le déserteur Bergdahl, ex-captif des talibans

Washington — Le soldat américain Bowe Bergdahl, ex-captif des talibans pendant cinq ans en Afghanistan après avoir déserté son poste, est renvoyé de l’armée, mais a échappé à la prison, après avoir plaidé coupable de désertion et de mauvaise conduite devant l’ennemi. À l’issue d’un procès très politisé devant une cour martiale de Fort Bragg, en Caroline du Nord (sud-est), un juge militaire a décidé vendredi de renvoyer le sergent Bergdahl, 31 ans, des rangs de l’armée pour manquement à l’honneur. Le colonel Jeffery Nance a également décidé de le dégrader du rang de sergent à celui de simple soldat, et l’a condamné à une amende de 10 000 $, qu’il devra payer sur 10 mois, à raison de 1000 $ par mois, précise un communiqué du Pentagone. « La sentence contre le sergent Bergdahl fait honte à notre pays et à son armée », a réagi le président américain, visiblement furieux, dans un tweet envoyé depuis l’avion présidentiel Air Force One. Pendant la campagne électorale, le candidat républicain avait traité Bowe Bergdahl de « sale traître pourri » qui méritait d’être exécuté.