États-Unis: le soldat fait otage en Afghanistan échappe à la prison

Le soldat américain Bowe Bergdahl, ex-captif des talibans pendant cinq ans en Afghanistan après avoir déserté son poste, va échapper à une peine de prison à l’issue d’un procès très politisé.

Un juge militaire de la base de Fort Bragg, en Caroline du Nord, a décidé vendredi de renvoyer le sergent Bergdahl, 31 ans, des rangs de l’armée pour manquement à l’honneur, et l’a condamné à une amende de 10 000 dollars.

Le colonel Jeffery Nance a également décidé de le dégrader du rang de caporal à celui de simple soldat.

The decision on Sergeant Bergdahl is a complete and total disgrace to our Country and to our Military.