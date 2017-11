Attentat de New York: les tweets de Trump auront-ils un impact en cour?

Le groupe EI paiera «le prix fort», dit Trump

...Based on that, the Military has hit ISIS "much harder" over the last two days. They will pay a big price for every attack on us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 novembre 2017

ISIS just claimed the Degenerate Animal who killed, and so badly wounded, the wonderful people on the West Side, was "their soldier." ..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 novembre 2017

Le président américain, Donald Trump, a promis vendredi que le groupe État islamique paierait « le prix fort » pour toute attaque contre les États-Unis, après la revendication, par les djihadistes, de l’attentat de New York qui a coûté la vie à 8 personnes mardi.Les militaires américains « ont frappé l’EI “ plus durement ” ces deux derniers jours » a également déclaré le président dans un tweet.« [Le groupe] EI assure que l’Animal Dégénéré qui a tué et gravement blessé les gens merveilleux dans le West Side [de Manhattan] était leur “ soldat ”. À cause de cela, l’Armée a frappé l’EI “ plus durement ” ces deux derniers jours. Ils paieront le prix fort à chaque attaque contre nous ! », a-t-il écrit sur Twitter.Le groupe djihadiste a annoncé jeudi que l’auteur de l’attentat de mardi, Sayfullo Saipov, un Ouzbek arrivé aux États-Unis en 2010, était un de ses « soldats ».