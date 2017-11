Le compte Twitter de Trump désactivé par inadvertance quelques minutes

Washington — Le compte Twitter du président américain, Donald Trump, a été désactivé jeudi pendant quelques minutes « par inadvertance » à la suite d’une erreur commise par un employé du réseau social, a annoncé ce dernier sur son compte.

« Plus tôt aujourd’hui, le compte @realDonaldTrump a été désactivé par inadvertance à cause d’une erreur humaine commise par un employé de Twitter », a tweeté le groupe.

« Le compte a été coupé pendant onze minutes et a depuis été rétabli », a-t-il ajouté, précisant qu’une enquête interne était en cours et que « les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas à l’avenir » étaient entreprises.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.