Une phase décisive

Brian Myles a raison de dire que les douze chefs d’accusation que le procureur spécial Robert Mueller vient de déposer contre Paul Manafort et Richard Gates représentent un tournant dans cette indispensable enquête concernant l’intervention russe dans la campagne présidentielle de 2016. Il faut aussi reconnaître avec lui que l’arrestation de l’ex-conseiller, George Papadopoulos, qui a avoué avoir menti lors d’interrogatoires du FBI et a accepté de collaborer avec cette agence, va contribuer à faire la lumière dans cette impénétrable saga judiciaire. En effet, comme en témoignent les spécialistes qui analysent ces questions, les aveux de ce ténébreux personnage en échange d’une forme quelconque de clémence vont finalement forcer d’autres témoins à jouer cartes sur table s’ils ne veulent pas subir un sort semblable au sien. Ajoutons enfin que cette phase de l’enquête de Mueller est d’autant plus décisive qu’elle impose aux instances politiques (les comités du Congrès) de modifier leur comportement si elles veulent briser l’impasse politique actuelle où l’esprit partisan et mensonger compromet bassement l’aboutissement de leurs travaux. En somme, la crise politico-juridique a atteint un stade définitif qui va marquer tragiquement le destin de ce pays.