Trump réclame la peine de mort pour l’auteur de l’attentat de New York

Le président américain Donald Trump a semblé revenir jeudi sur sa volonté d’envoyer à Guantanamo l’auteur de l’attentat de New York, le plus meurtrier dans la ville depuis le 11 septembre 2001, mais a martelé sa volonté de le voir condamné à mort.

« J’aimerais envoyer le terroriste de New York à Guantanamo, mais statistiquement ce processus prend beaucoup plus longtemps que de passer par le système fédéral... », a-t-il écrit dans un premier message sur Twitter avant de compléter : « Il y a aussi quelque chose d’approprié derrière le fait de le garder là où il a commis son horrible crime. On devrait agir vite. PEINE DE MORT ! »

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 novembre 2017

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 novembre 2017

Agissant au nom du groupe Etat islamique (EI), Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans arrivé aux États-Unis en 2010, a foncé mardi à Manhattan sur une piste cyclable, fauchant passants et cyclistes dans une course sanglante qui a fait huit morts et 12 blessés.

Capturé vivant, mais blessé, M. Saipov n’a montré aucun regret après sa virée mortelle, se disant « satisfait de ce qu’il a fait », selon la plainte déposée par le parquet fédéral après des interrogatoires. Il a même demandé à pouvoir déployer le drapeau noir du groupe EI dans sa chambre d’hôpital, selon les enquêteurs.

Sayfullo Saipov est déjà cité pour deux chefs d’inculpation fédérale — violence et destruction de véhicules et soutien à une organisation terroriste étrangère — qui l’exposent à la prison à perpétuité.

Le procureur fédéral de Manhattan, Joon Kim, a évoqué mercredi une procédure qui permettrait de requérir la peine de mort.

Déjà mercredi soir, Donald Trump avait exprimé, là aussi sur Twitter et en majuscules, sa volonté de voir Sayfullo Saipov exécuté : « Le terroriste de New York était satisfait et a demandé que le drapeau du groupe EI soit accroché dans sa chambre d’hôpital. Il a tué 8 personnes et en a grièvement blessé 12. IL DEVRAIT ÊTRE CONDAMNE A MORT ! »

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 novembre 2017

Depuis l’arrivée en 2002 des premiers prisonniers à la prison de Guantanamo, ouverte après les attentats du 11 septembre 2001, seulement huit ont été condamnés par les commissions militaires, plombées par de nombreux problèmes de procédures et les accusations de torture, selon l’ONG Human Rights Watch. Trois de ces condamnations ont été ensuite rejetées et trois autres ont été en partie annulées.

Seuls sept des 41 suspects toujours détenus à Guantanamo ont été formellement inculpés, et leur éventuel procès n’arrivera pas avant des années.