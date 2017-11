La loterie des cartes vertes critiquée après l’attentat de New York

Le système d’attribution à la loterie des cartes vertes donnant droit de s’installer aux États-Unis était mercredi au coeur d’une vive polémique, l’auteur de l’attentat meurtrier à New York en ayant bénéficié selon le président Donald Trump.

« Le terroriste est entré dans notre pays grâce au Programme de loterie de visas de diversité, une merveille de Chuck Schumer », a ironisé dans un tweet le président républicain, en ciblant le chef de l’opposition démocrate au Sénat.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2017

Celle-ci offre chaque année l’espoir du rêve américain à des millions d’étrangers qui y sont candidats, même si les heureux élus ne sont que 50 000.

Les responsables de l’enquête n’ont pas confirmé que l’homme d’origine ouzbèke, qui a tué huit personnes en percutant avec une camionnette cyclistes et piétons à Manhattan, avait obtenu un permis de résident permanent par ce dispositif de tirage au sort.

Mais les républicains ont sans attendre exploité l’événement pour dénoncer ce programme en vigueur depuis une vingtaine d’années et qui est depuis longtemps dans leur ligne de mire.

« Nous militons avec force en faveur d’une immigration basée sur le mérite, [nous ne voulons] plus de systèmes démocrates à la loterie. Nous devons être BIEN PLUS fermes [et plus malins] », a écrit M. Trump.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2017

Le président a également cité un officier américain à la retraite qui a déclaré sur Fox News que Chuck Schumer favorisait « l’importation de problèmes européens » en Amérique.

L’intéressé s’est défendu dans un communiqué mercredi. « J’ai toujours cru et je continue à croire que l’immigration est une bonne chose pour l’Amérique », a réagi M. Schumer.

« Le président Trump, plutôt que de politiser et de diviser les États-Unis, ce qu’il semble toujours faire en des temps de tragédie nationale, devrait se concentrer sur la véritable solution — le financement antiterroriste — qu’il a proposé de réduire dans son dernier budget », a ajouté le ténor démocrate.

50 000 chances par an

Le système d’attribution aléatoire des cartes vertes favorise les pays avec un taux d’émigration en Amérique relativement bas sur les cinq années précédentes. Une grosse moitié de ces visas sont attribués à l’Afrique.

Les gagnants doivent justifier d’un niveau d’études équivalant au bac ou de deux années d’emploi dans un poste nécessitant une formation.

Même si de telles mesures existent depuis un demi-siècle, M. Trump et ses alliés se déchaînaient mercredi contre le Programme de loterie de visas de diversité, adopté dans le cadre de l’Immigration Act de 1990, entré en vigueur en 1995.

Même si Chuck Schumer a en effet beaucoup oeuvre pour cette mesure, la loi générale l’incluant a été votée par des démocrates et des républicains, puis signée par le président George Bush senior.

Une étude officielle en 2007 n’a pas établi de menace particulière à la sécurité nationale émanant de bénéficiaires de ce programme censé élargir le métissage d’un pays fondé par des colons.

Loterie : danger non prouvé

Un rapport du Congrès de 2011 n’avait pas non plus tranché, citant simplement le cas d’un Égyptien qui avait tué deux personnes par balle en 2002 à l’aéroport de Los Angeles, après que sa femme eut reçu un permis de résidence à la loterie.

Reste que l’attentat de New York vient apporter de l’eau au moulin de Donald Trump, qui a remporté la Maison-Blanche sur des promesses de resserrement des frontières.

Le président a ensuite rencontré les plus grandes difficultés, signant trois versions successives de décrets anti-immigration suspendus tour à tour par des juges.

En plus de se voir reprocher de cibler de façon discriminatoire les musulmans, les décrets présidentiels ont été critiqués sur leur efficacité voulue : depuis les attentats du 11 septembre 2001, les attaques les plus graves aux États-Unis ont été commises soit par des Américains, soit par des ressortissants ne provenant pas des pays visés par ces décrets migratoires.

L’Ouzbek de 29 ans qui a endeuillé Manhattan, identifié comme Sayfullo Saipov, est arrivé aux États-Unis en 2010. L’Ouzbékistan ne fait pas partie des pays ciblés par M. Trump, qui a ordonné quelques heures après l’attaque un renforcement du filtrage aux frontières.