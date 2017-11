Le pape François reconnaît qu’il s’endort parfois en priant

Cité du Vatican — Le pape François a reconnu qu’il lui arrivait de s’endormir lorsqu’il priait, tout en assurant que c’était une manière parmi d’autres de « sanctifier le nom de Dieu ». « Moi aussi, quand je prie, des fois, je m’endors », déclare en souriant le pontife argentin dans un entretien qui doit être diffusé mercredi par la télévision catholique italienne TV2000. « Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus disait qu’elle aussi le faisait et que cela plaisait à Dieu », ajoute-t-il avant de citer un psaume appelant le croyant à « être devant Dieu comme un enfant dans les bras de son père ». « C’est une des nombreuses manières de sanctifier le nom de Dieu, me sentir enfant dans ses bras », assure le pape. À 80 ans, Jorge Bergoglio semble débordant d’énergie quand il rencontre les foules, mais il affiche un visage grave quand il prie, restant souvent la tête baissée et les yeux fermés pendant de longs moments.