Affaire russe: Trump qualifie l’un des inculpés de «menteur»

Le président américain Donald Trump a qualifié mardi de « menteur » l’un des trois premiers inculpés dans l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle et minimisé le rôle de George Papadoulos dans sa campagne.

Dans une série de tweets mardi matin, le milliardaire a également répété que l’inculpation de son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, portait sur des faits très antérieurs à sa course à la Maison-Blanche.

Un argument qu’il avait déjà avancé sur le réseau social lundi, peu après que l’inculpation de M. Manafort pour complot contre les États-Unis et blanchiment a été rendue publique.

« Peu de gens connaissaient le jeune volontaire de bas niveau dont le nom est George, qui a déjà démontré qu’il était un menteur. Enquêtez sur les démocrates ! » a affirmé le président.

The Fake News is working overtime. As Paul Manaforts lawyer said, there was "no collusion" and events mentioned took place long before he...

....came to the campaign. Few people knew the young, low level volunteer named George, who has already proven to be a liar. Check the DEMS!