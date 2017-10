En direct: Hillary Clinton présente son livre à Montréal

Après Toronto il y a trois semaines, Montréal accueille ce soir l’ex-candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton.L'ancienne secrétaire d'État poursuit la tournée de promotion de son livre What Happened (Ça s’est passé comme ça), un ouvrage de quelque 500 pages dans lequel elle analyse sa défaite de novembre 2016 Plus de 3500 personnes assistent à sa conférence au Palais des congrès, au centre-ville de Montréal. Mme Clinton est interviewée par Caroline Codsi, présidente et fondatrice de «La Gouvernance au féminin», comme ce fut le cas à Toronto.(le direct ne s'affiche pas? par ici .)