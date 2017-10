L’appel de Trump «a fait pleurer» la veuve d’un soldat tué au Niger

« Cela m’a fait pleurer » : la veuve d’un soldat américain tué au Niger est revenue lundi dans un témoignage chargé d’émotion sur l’appel controversé que lui a passé le président Donald Trump, l’accusant notamment de ne pas s’être souvenu du nom de son mari.

Le sergent, La David T. Johnson, âgé de 25 ans, est tombé, avec trois autres Américains, dans une embuscade d’un groupe djihadiste au Niger le 4 octobre.

« Le président a dit qu’il savait pourquoi il s’était engagé, mais ça fait mal. Cela m’a fait pleurer. J’étais en colère à cause du ton de sa voix et de la manière dont il l’a dit », a déclaré sa veuve, Myeshia Johnson, sur la chaîne ABC News.

« Je l’ai entendu bafouiller en essayant de se souvenir du nom de mon mari, et c’est ce qui m’a fait le plus mal, parce que si mon mari est là-bas à se battre pour notre pays, s’il risque sa vie, pourquoi ne pouvez-vous pas vous souvenir de son nom ? » a-t-elle ajouté.

« Je n’ai rien dit, j’ai juste écouté. J’étais très fâchée, ça m’a fait pleurer encore plus », a déclaré la jeune femme, enceinte de son troisième enfant avec La David Johnson.

Le président, empêtré depuis une semaine dans cette affaire dans laquelle il a accumulé les approximations en mettant notamment en cause ses prédécesseurs, lui a très rapidement répondu par un tweet, contredisant ses propos.

« J’ai eu une conversation très respectueuse avec la veuve du sergent La David Johnson, et j’ai prononcé son nom dès le début, sans aucune hésitation ! » a-t-il assuré.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!