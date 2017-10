L’odyssée judiciaire du décret migratoire de Trump en 9 dates

Washington — Le décret anti-immigration de Donald Trump — la plus controversée de ses mesures gouvernementales — a connu trois versions toutes successivement suspendues par les tribunaux. Voici les étapes de ce combat judiciaire.

27 janvier 2017. Donald Trump signe devant les caméras un décret de « Protection de la nation contre l’entrée aux États-Unis de terroristes étrangers ». Le texte ferme les frontières américaines pour trois mois aux ressortissants de sept pays musulmans (Yémen, Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie, Irak) et pour quatre mois aux réfugiés. Un chaos s’ensuit dans les aéroports, ainsi que des réactions outrées dans le monde. Plusieurs États démocrates et associations saisissent la justice.

3 février. Un magistrat fédéral de Seattle, James Robart, suspend l’application du décret au plan national. Une décision « ridicule » selon Trump, qui raille un « pseudo-juge ».

9 février. La cour d’appel de San Francisco maintient la suspension du décret migratoire. « RENDEZ-VOUS AU TRIBUNAL, LA SECURITE DE NOTRE NATION EST EN JEU ! », tweete M. Trump en réaction.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!