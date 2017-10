Californie: le bilan des incendies porté à 40 morts

Photo: Marcio Jose Sanchez Associated Press

Santa Rosa — Le bilan des violents incendies en Californie est passé dimanche à 40 morts, ont indiqué les autorités, précisant que 11 000 pompiers combattaient quinze grands incendies qui ont détruit au moins 5700 habitations et commerces. Quelque 864 kilomètres carrés de zones résidentielles, de forêts et d’autres propriétés ont été détruits par les flammes depuis le début de ce sinistre, dimanche dernier. « Dimanche matin, près de 75 000 personnes restaient évacuées », a précisé le service des pompiers Cal Fire dans un communiqué. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues. Ces feux ont été les plus meurtriers dans l’histoire de la Californie, selon les autorités de l’État.