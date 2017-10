Le bilan des feux en Californie grimpe à 33 morts

San Francisco — Le bilan des violents incendies en Californie, où l’intensification du vent inquiète les pompiers, s’est alourdi vendredi à 33 morts.

« Nous ne sommes pas sortis de cette situation d’urgence, nous n’en sommes même pas proches », a indiqué Mark Ghilarducci, directeur de l’Agence des situations d’urgence du gouverneur de Californie (Cal OES), lors d’une conférence de presse.

« Mais nous constatons quelques progrès », a-t-il relevé. « Nous prendrons le dessus sur ces flammes ».

Le responsable de la lutte contre les incendies pour la Californie Ken Pimlott a indiqué que plus de 9 000 pompiers luttaient vendredi contre 17 grands incendies, qui sévissent surtout dans le nord de cet État, le plus peuplé des États-Unis. Près de 90 000 hectares sont partis en fumée depuis dimanche soir.

« Nous avons fait quelques progrès importants », a-t-il dit. « Trois incendies peu étendus ont été circonscrits » et « nous avons augmenté les zones circonscrites sur certains des gros incendies », a-t-il expliqué.

Nous ne sommes pas sortis de cette situation d'urgence, nous n'en sommes même pas proches Mark Ghilarducci, de l’Agence des situations d’urgence du gouverneur de Californie

Mais les efforts des pompiers pourraient être compliqués par le vent qui devrait reprendre de la vigueur dans le courant de la nuit, soufflant jusqu’à 72 km/h.

Les responsables du comté de Sonoma ont annoncé un 18e décès — sur un total de 32 en Californie depuis dimanche —, ce qui fait du « Tubbs Fire » le troisième plus meurtrier dans l’histoire de cet État de la côte ouest américaine.

Il est devancé par le « Griffith Park Fire » dans le comté de Los Angeles qui avait fait au moins 29 morts en 1933 et par les 25 morts du « Tunnel-Oakland Hills » en 1991.

Le shérif du comté de Sonoma Rob Giordano a précisé que ses services avaient reçu des signalements portant sur 1 308 personnes disparues, dont 1 052 ont finalement été localisées.

Des ordres d’évacuation sont toujours en vigueur dans plusieurs villes des comtés viticoles de Napa et Sonoma. Plus de 3 500 maisons et commerces ont été réduits en cendres dans toute la Californie depuis dimanche.